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Сегодня, 07:07

Бучневич признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Вашингтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Вашингтон» (5:4 Б).

Первой звездой встречи признан российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич. Он стал автором победного буллита.

Второй звездой стал защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, который забросил две шайбы. Замкнул тройку голкипер «Сент-Луиса» Томас Грайсс, отразивший 47 из 51 броска по своим воротам.

Джон Карлсон
Павел Бучневич
Томас Грайсс
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сент-Луис Блюз
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1 Нью-Джерси 17 14 3 28
2 Каролина 17 10 7 22
3 Айлендерс 18 11 7 22
4 Рейнджерс 17 8 9 19
5 Питтсбург 17 7 10 17
6 Филадельфия 17 7 10 17
7 Вашингтон 19 7 12 17
8 Коламбус 16 6 10 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 15 2 30
2 Торонто 18 9 9 22
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Флорида 17 9 8 19
5 Детройт 16 7 9 18
6 Монреаль 17 8 9 17
7 Баффало 17 7 10 14
8 Оттава 16 6 10 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 17 10 7 22
2 Виннипег 15 10 5 21
3 Колорадо 15 9 6 19
4 Нэшвилл 17 8 9 17
5 Сент-Луис 16 8 8 16
6 Миннесота 17 7 10 16
7 Чикаго 16 6 10 15
8 Аризона 15 6 9 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 13 4 26
2 Лос-Анджелес 19 11 8 23
3 Сиэтл 16 8 8 19
4 Эдмонтон 17 9 8 18
5 Калгари 16 7 9 16
6 Сан-Хосе 18 6 12 15
7 Ванкувер 17 5 12 13
8 Анахайм 17 5 12 11
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23.11
18.11 03:00
Бостон – Филадельфия
 4 : 1
18.11 03:00
Каролина – Колорадо
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Коламбус – Монреаль
 6 : 4
18.11 03:00
Тампа-Бэй – Калгари
 4 : 1
18.11 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Флорида – Даллас
 4 : 6
18.11 04:00
Виннипег – Анахайм
 3 : 2
18.11 04:00
Миннесота – Питтсбург
 4 : 6
18.11 04:00
Нэшвилл – Айлендерс
5 : 4
18.11 04:00
Сент-Луис – Вашингтон
 5 : 4 Б
18.11 06:00
Вегас – Аризона
 - : -
18.11 06:00
Сиэтл – Рейнджерс
- : -
18.11 06:30
Сан-Хосе – Детройт
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 32
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 17 28
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 17 26
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 17 13
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 17 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 14 1.89
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 12 2.07
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 11 2.09
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