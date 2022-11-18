Бучневич признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Вашингтон» (5:4 Б).

Первой звездой встречи признан российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич. Он стал автором победного буллита.

Второй звездой стал защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, который забросил две шайбы. Замкнул тройку голкипер «Сент-Луиса» Томас Грайсс, отразивший 47 из 51 броска по своим воротам.