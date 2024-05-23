Шелдон Киф стал главным тренером «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» объявил о подписании контракта с тренером Шелдоном Кифом.

Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на четыре года.

Киф с 2019 по 2024 год возглавлял «Торонто». В сезоне-2023/24 «Мэйпл Ливз» уступили «Бостону» в первом раунде плей-офф НХЛ (3-4).

«Нью-Джерси» по итогам регулярного чемпионата набрал 81 очко и занял 13-е место в таблице Восточной конференции. «Дэвилз» не смогли выйти в плей-офф.