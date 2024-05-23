Первый матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Стэнли «Даллас» — «Эдмонтон» пройдет в ночь на 24 мая

«Даллас» сыграет с «Эдмонтоном» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка Стэнли в ночь на пятницу, 24 мая. Встреча пройдет на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, США. Начало — 03:30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры «Даллас» — «Эдмонтон» пройдет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Ключевые события матча Кубка Стэнли будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

На предыдущей стадии «Даллас» одержал победу в серии над «Колорадо» (4-2), а «Эдмонтон» оказался сильнее «Ванкувера» (4-3).

Второй финалист Кубка Стэнли-2024 определится в восточном противостоянии «Рейнджерс» и «Флориды».

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