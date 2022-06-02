Панарин оценил игру Зибанежада и Крайдера в матче с «Тампой»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал игру своих партнеров по команде, форвардов Мика Зибанежада и Криса Крайдера в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы».

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2. В прошедшей игре Панарин и Зибанеджад отметились заброшенной шайбой и результативной передачей, а Крайдер ограничился голом.

«Зибанежад и Крайдер значительно улучшили свою игру и вносили вклад на протяжении всего плей-офф, — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ. — Честно говоря, на них просто приятно смотреть. Они — огромная часть «Рейнджерс».

Второй матч в серии между «Рейнджерс» и «Тампой» состоится 4 июня. Встреча также пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Игра начнется в 3.00 по московскому времени.