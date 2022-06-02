Стэмкос: «Тампа» проявила себя не лучшим образом в матче с «Рейнджерс»

Капитан и нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение от «Рейнджерс» в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2.

«Тампа» проявила себя не лучшим образом в матче с «Рейнджерс» и теперь должна отреагировать, — приводит слова Стэмкоса The Athletic. — Наша команда уже бывала в таком положении раньше. Я уверен, что в следующем матче мы приложим гораздо больше усилий. Мы собираемся прийти в норму».

Вторая игра в серии состоится 4 июня и также пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Начало — 3.00 (мск).