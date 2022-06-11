Нападающий «Колорадо» Кольяно перенес операцию на пальце

Нападающий «Колорадо» Эндрю Кольяно пропустит старт серии финала Кубка Стэнли. Игрок перенес небольшую операцию на пальце и пока даже не начал тренироваться, сообщает Denver Post.

В этом плей-офф 34-летний форвард провел 11 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

Ранее другой нападающий «Эвеланш» — Назем Кадри — перенес операцию на большом пальце после силового приема от форварда «Эдмонтона» Эвандера Кейна в начале третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли.

При этом отмечается, что у Кольяно поврежден другой палец на руке.