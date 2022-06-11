Участие нападающего «Тампы» Пойнта в шестом матче серии против «Рейнджерс» находится под вопросом

Главный тренер «Тампы» Джон Купер не исключил участие нападающего Брэйдена Пойнта в шестом матче с серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс», сообщает The Athletic.

Нападающий получил повреждение нижней части тела в седьмой игре первого раунда против «Торонто», которая состоялась 14 мая. Он пропустил 9 последних матчей «Тампы».

В нынешнем розыгрыше плей-офф на счету Пойнта 4 (2+2) очка в 7 матчах.

Следующий матч серии с «Рейнджерс (3-2) состоится 12 июня.