Кузьменко прилетел в Северную Америку для переговоров с клубами НХЛ

Российский нападающий Андрей Кузьменко на этой неделе прилетел в Северную Америку. Он проведет переговоры с несколькими клубами Национальной хоккейной лиги, сообщает журналист Рик Даливал.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.

Срок соглашения 26-летнего нападающего со СКА истек 30 апреля. Сообщалось, что главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро уже лично провел встречу с Кузьменко.