Кадри перенес операцию на большом пальце после силового приема от Кейна

Форвард «Колорадо» Назем Кадри перенес операцию по восстановлению поврежденного большого пальца, сообщает журналист Даррен Дрегер.

31-летний канадец получил повреждение в результате силового приема от форварда «Эдмонтона» Эвандера Кейна в начале третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли. Кадри вряд ли сможет сыграть в текущем плей-офф, однако официально это не исключается.

Сам Кейн был дисквалифицирован на один матч.

В текущем плей-офф Кадри провел 13 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков.