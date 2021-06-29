«Монреаль» просит увеличить заполняемость домашней арены до 50 процентов

«Монреаль» обратился к властям провинции Квебек с просьбой увеличить разрешенное количество болельщиков на время матчей финала Кубка Стэнли. Клуб просит увеличить заполнение домашней арены до 50 процентов (10 500 зрителей), пишет в Twitter журналист Рено Лавуа.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл у клуба «Монреаль Канадиенс» в первом матче серии финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В Монреале точно пройдут третий и четвертый матчи серии, а также, если понадобится, шестая игра.