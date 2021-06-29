«Монреаль» просит увеличить заполняемость домашней арены до 50 процентов
20:16
«Монреаль» обратился к властям провинции Квебек с просьбой увеличить разрешенное количество болельщиков на время матчей финала Кубка Стэнли. Клуб просит увеличить заполнение домашней арены до 50 процентов (10 500 зрителей), пишет в Twitter журналист Рено Лавуа.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл у клуба «Монреаль Канадиенс» в первом матче серии финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 5:1.
В Монреале точно пройдут третий и четвертый матчи серии, а также, если понадобится, шестая игра.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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