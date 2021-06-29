Дон Грэнато остался на посту главного тренера «Баффало»

«Баффало» на официальном сайте объявил, что Дон Грэнато утвержден на посту главного тренера клуба.

Donny's coming back! ?



We have hired Don Granato as the next head coach of the Buffalo Sabres.



Details: https://t.co/krFPu2ofl1 pic.twitter.com/664BV6ClbH — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) June 29, 2021

По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на три года.

«Баффало» по итогам сезона-2020/21 занял последнее месте в таблице лиги. 17 марта клуб уволил Ральфа Крюгера с поста главного тренера. Грэнато заканчивал сезон в роли исполняющего обязанности главного тренера.