Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Дон Грэнато остался на посту главного тренера «Баффало»

20:01
Дон Грэнато. Фото ХК «Баффало».
Дон Грэнато. Фото ХК «Баффало».
Теги:

«Баффало» на официальном сайте объявил, что Дон Грэнато утвержден на посту главного тренера клуба.

По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на три года.

«Баффало» по итогам сезона-2020/21 занял последнее месте в таблице лиги. 17 марта клуб уволил Ральфа Крюгера с поста главного тренера. Грэнато заканчивал сезон в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Швеция — Украина: прямая трансляция матча Евро-2020
Англия — Германия: прямая трансляция матча Евро-2020
Англия — Германия: стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2020
Швейцария по пенальти обыграла Францию в 1/8 финала Евро-2020
vs
1
Офсайд