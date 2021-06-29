Дон Грэнато остался на посту главного тренера «Баффало»
20:01
«Баффало» на официальном сайте объявил, что Дон Грэнато утвержден на посту главного тренера клуба.
По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на три года.
«Баффало» по итогам сезона-2020/21 занял последнее месте в таблице лиги. 17 марта клуб уволил Ральфа Крюгера с поста главного тренера. Грэнато заканчивал сезон в роли исполняющего обязанности главного тренера.
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