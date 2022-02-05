Молодая звезда «Анахайма» с закрытыми глазами реализовал буллит на Матче звезд НХЛ

Форвард «Анахайма» Тревор Зеграс необычным способом реализовал буллит на Матче звезд НХЛ.

20-летнему американцу завязали глаза повязкой, после чего он забросил шайбу с закрытыми глазами.

Ранее Капризов переоделся в свитер Овечкина перед конкурсом на Матче звезд НХЛ. Помимо форварда «Уайлд», в шоу примут участие российские игроки Андрей Василевский («Тампа») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

Матчи между Атлантическим и Столичным дивизионами, а также Центральным и Тихоокеанским, пройдут 5 февраля и начнутся в 23:00 мск.