Каменский отметил, что Бобровский проводит лучший сезон в своей карьере

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением об игре вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ против «Эдмонтона».

«Думаю, что для Сергея это лучший сезон в его карьере и по статистике и по игре. Сейчас у него большой шанс выиграть Кубок Стэнли, главный трофей в карьере. В своем возрасте он находится в отличной форме, показывает зрелищную игру, ведет команду за собой. Если посмотреть на его потенциал, он может еще играть и играть и радовать наших болельщиков», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

11 июня «пантеры» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграли «Эдмонтон» со счетом 4:1. Бобровский отразил 18 бросков в этой встрече и был признан третьей звездой матча.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Флориды». Третья игра между командами пройдет 14 июня и начнется в 03.00 мск.