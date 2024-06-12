Лучший игрок РПЛ: Андраде, Луна и А.Фернандес из «Балтики» проголосовали за себя

Защитники «Балтики» Диего Луна, Кевин Андраде, а также полузащитник Алекс Фернандес назвали себя лучшими игроками РПЛ прошедшего сезона. «СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2023/24 и определил лучшего футболиста в чемпионате России.

«Балтика» по итогам чемпионата заняла 15-е место и вылетела в первую лигу.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Лучший футболист будет объявлен в четверг, 13 июня, в 00.00.