Бобровский пропустил 1 шайбу в первых двух матчах финала Кубка Стэнли — это 7-й случай за 80 лет в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил одну шайбу в первых двух матчах финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 4:1). В этих играх россиянин отразил 50 бросков.

Бобровский стал седьмым голкипером за последние 80 лет в НХЛ, кто пропустил менее двух шайб в первых двух матчах финальной серии плей-офф НХЛ.

Он присоединился к Жаку Планту, который пропустил 1 шайбу в финальной серии 1957 года, Хэнку Бассену (1 шайба — в 1961-м), Джонни Бауэру (1 шайба — в 1967-м), Фрэнку Маккулу (два сухих матча в 1945-м), Мартину Бродеру (два сухих матча в 2003-м) и Крису Осгуду (два сухих матча в 2008-м).