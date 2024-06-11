«Флорида» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Флорида» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» (4:1). Счет в серии 2-0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

На шайбу Маттиаса Экхольма «Пантерз» ответили дублем Эваном Родригеса, а также голами Нико Микколы и Аарона Экблада, который забил в пустые ворота. Форвард Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 18 бросков.

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