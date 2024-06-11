Макдэвид — о втором поражении от «Флориды»: «Понимали, что это будет сложное противостояние»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал второе подряд поражение команды от «Флориды» (1:4, 0-2) в финальной серии Кубка Стэнли.

«Мы понимали, что это будет сложное противостояние. Мне не терпится увидеть, как наша команда соберется и покажет, из чего мы сделаны. С нетерпением жду того момента, когда люди снова начнут в нас сомневаться», — сказал Макдэвид после матча.

Счет в финальной серии — 2-0 в пользу «Флориды». Третий матч пройдет 14 июня.