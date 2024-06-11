Макдэвид повторил достижение Гретцки, Лемье и Кучерова по количеству передач в Кубке Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отдал голевую передачу во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (1:4, 0-2).

Теперь на счету канадского форварда 27 результативных передач в этом розыгрыше плей-офф НХЛ. По этому показателю он догнал Уэйна Гретцки, который отдавал 27 голевых передач трижды за карьеру (в 1985, 1987 и 1988), Марио Лемье (1 раз — в Кубке Стэнли-1991) и Никиту Кучерова (1 раз — в Кубке Стэнли-2020).

Макдэвид лидирует в гонке бомбардиров этого розыгрыша Кубка Стэнли — 32 (5+27) очка в 20 играх.