Нападающего «Эдмонтона» Кэррика оштрафовали за акцентированный удар в пах Куликову

Нападающий «Эдмонтона» Сэм Кэррик будет оштрафован на 2,2 тысячи долларов за акцентированный удар в пах Дмитрию Куликову во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.

Игра проходила 11 июня и завершилась победой «Флориды» — 4:1. Эпизод случился в концовке встречи — 32-летний канадец ударил клюшкой между ног 33-летнему россиянину.

Кэррика оштрафуют на 2,2 тысячи долларов. Это максимально возможная сумма штрафа.

Счет в финальной серии Кубка Стэнли — 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч пройдет 14 июня в Эдмонтоне.

Ранее сообщалось, что другой нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сумел избежать наказания за удар локтем в голову капитана «Флориды» Александра Баркова.