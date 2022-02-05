«Вашингтон» выложил мем с Человеком-пауком в честь появления Капризова в свитере Овечкина на Матче звезд НХЛ

«Вашингтон» отреагировал на появление нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в свитере форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина на Матче звезд НХЛ в Лас-Вегасе.

Капризов переоделся в свитер Овечкина перед одним из конкурсов.

«Вашингтон» в своем официальном Twitter выложил мем с двумя Человеками-пауками с лицами Овечкина и Капризова, указывающими друг на друга.

Овечкин пропускает Матч звезд НХЛ из-за попадания в ковид-протокол. Помимо Капризова, в шоу примут участие российские игроки Андрей Василевский («Тампа») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).