Украинская прыгунья Магучих оскорбила бывшую россиянку. Они поспорят за медали Олимпиады

Елене Куличенко, представляющей Кипр, пригрозили «повырывать патлы».

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на днях в Риме выиграла второй подряд титул чемпионки Европы, но тема соревнований с россиянками и даже с бывшими россиянками ее по-прежнему не отпускает. Так, Магучих очень жестко прошлась по Елене Кулиниченко, еще в 2021 году получившей кипрское гражданство. Она назвала Куличенко «такой пророссийской», пообещав не идти с ней на контакт, а скорее «повырывать патлы». Примечательно, что именно Елена может стать одной из главных соперниц Ярославы на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Лидер мировых прыжков без Ласицкене

Магучих в свои 22 года объективно сейчас является лидером мировых прыжков. В нынешнем олимпийском цикле она выиграла два чемпионата Европы (2022, 2024) и чемпионат мира-2023. Причем она регулярно покоряет высоту в два метра, а ее личные рекорды составляют внушительные 2,05 на открытом воздухе и 2,06 в помещении. Хотя были у нее на крупных стартах и осечки, в частности, на чемпионате мира-2022 она ограничилась серебром, как и на ЧМ-2024 в помещениях в Глазго, где неожиданно для многих уступила австралийке Николе Олислагерс, прыгнув на 1,97. Сейчас в Риме обошлось без особых проблем — Ярослава стала чемпионкой с прыжком на 2,01.

Хотя, конечно, стоит напомнить, что до полного запрета россиянам на участие в международных легкоатлетических стартах Магучих регулярно проигрывала нашей олимпийской чемпионке и трехкратной чемпионке мира Марии Ласицкене. В частности, в августе 2021-го на Играх в Токио, на которых приключился скандал с участием Марии и Ярославы. Тогда, напомним, Ласицкене завоевала золото, а Магучих ограничилась бронзой, что не помешало им обниматься и позировать для фотографов. Сразу после этого в украинском сегменте интернета началась масштабная травля Магучих.

Сначала она оправдывала совместное фото спортивными традициями и тем, что спорт вне политики. Но вскоре по возвращении риторика изменилась. Магучих покаялась, что потеряла бдительность, поскольку на эмоциях после завоевания олимпийской медали хотела обнять весь мир. «Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, враг готов на все. Для меня это опыт, который сделал меня сильнее», — говорила тогда украинка.

Елена Кулиниченко. Фото Global Look Press

Победы почти одновременно

С 2022 года Магучих буквально на каждом шагу подчеркивала важность отстранения российских и белорусских легкоатлетов, включая Ласицкене, с которой раньше у нее были добрые отношения. Не стал исключением и нынешний чемпионат Европы в Риме.

«Я очень рада, что представителей РФ и Белоруссии не будет на Олимпиаде в легкой атлетике. Мы уже соревновались с этой Куличенко на чемпионате мира — это было ужасно. Это было очень сложно, потому что она такая пророссийская. Мы стараемся донести это до международных СМИ, что невозможно, чтобы их допускали даже за другие страны. Они ничего не сказали... По правилам МОК они должны подписать письмо, что они не поддерживают СВО, что их нет в Вооруженных силах РФ. Но, как мы видим, во многих видах это не работает, к сожалению. Если даже Куличенко захочет пойти на контакт, то я с ней не пойду на контакт — скорее там патлы повырываю, поэтому нет», — заявила Магучих ua.tribuna.com.

Примечательно, что Куличенко даже не участвовала в чемпионате Европы-2024, поскольку в это время выступала в другом старте — она первенствовала с личным рекордом (1,97) на студенческом чемпионате NCAA США в Юджине. 21-летняя прыгунья в высоту учится в американском университете Джорджии и явно прогрессирует. Кипрское гражданство, кстати, она приняла еще в 2021 году, поскольку не видела перспектив и, вероятно, оставшись, закончила бы карьеру. При этом Елена действительно регулярно признается в любви к России. В прошлом году она пробилась в финальную часть ЧМ, а также выиграла молодежный чемпионат Европы. Как она уверяла, от россиян негатива в ее адрес не было, а вот от украинцев... По словам Куличенко, ей в социальных сетях даже желали смерти, возмущаясь, что россиянка, пусть и бывшая, может участвовать в международных соревнованиях.

Без сомнения, на Олимпиаде в Париже давление на Куличенко от Магучих и остальных продолжится. Но, судя по всему, под таким прессингом выступать Елене вполне комфортно. Благодаря прыжку на 1,97 она не только выполнила олимпийский норматив, но и заявила о себе как о претендентке на олимпийские медали. И если сумеет немного добавить еще, то вполне способна побороться с Магучих за награды в Париже.