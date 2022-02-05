Овечкин отреагировал на то, что Капризов выступил в его свитере в конкурсе на Матче звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на выступление форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова на Матче звезд НХЛ, который проходит в Лас-Вегасе. Капризов перед одним из конкурсов переоделся в свитер Овечкина. «Неплохо!» — написал у себя в Twitter Овечкин. Not bad!!! :))))) https://t.co/QjP5g3SFaf — Alex Ovechkin (@ovi8) February 5, 2022 Овечкин пропускает Матч звезд НХЛ из-за попадания в ковид-протокол. Помимо Капризова, в шоу примут участие российские игроки Андрей Василевский («Тампа») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).