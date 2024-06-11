Драйзайтль — о втором матче финала Кубка Стэнли: «Я мог выступить лучше»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал второе подряд поражение команды от «Флориды» (1:4, 0-2) в финальной серии Кубка Стэнли.

«Могу говорить только за себя. Я определенно мог выступить лучше. Не лучший вечер в моем исполнении. Мы перегруппируемся и постараемся выглядеть лучше в третьем матче», — сказал форвард после игры.

Счет в финальной серии — 2-0 в пользу «Флориды». Третий матч пройдет 14 июня.