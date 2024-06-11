Бобровский признан третьей звездой матча с «Эдмонтоном»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:1).

На счету 35-летнего россиянина 18 отраженных бросков из 19. Первой звездой признан форвард Эван Родригес, который оформил дубль. Вторая звезда — форвард Антон Лунделл, у которого две результативные передачи.

Счет в серии 2-0. Третий матч пройдет 14 июня и начнется в 3:00 мск.