Агент Джикии заявил, что игрок может продолжить карьеру в Турции

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ» о будущем 30-летнего игрока.

«Может ли Георгий Джикия оказаться в Турции? Да, может оказаться в Турции», — сказал Шпинев «СЭ».

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллионов евро.