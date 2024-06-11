Наумов считает, что работа в фарм-клубе «Айлендерс» не стала для него шагом назад

Тренер вратарей фарм-клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Сергей Наумов оценил развитие своей карьеры.

— Кто-то скажет, что должность тренера в фарм-клубе в АХЛ — это шаг назад. Вы как это видите?

— Абсолютно не так. Какие критерии? Я свою работу оцениваю как работу с людьми, которые должны прогрессировать и выводить себя на новый уровень, и ты должен в этом участвовать, помогать в этом людям, — цитирует Наумова Sport24.

Летом прошлого года специалист перешел на работу в фарм клуб «Айлендерс». Ранее он тренировал вратарей в ЦСКА.