Бобровский вышел на чистое второе место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вышел на чистое второе место по числу выигранных матчей в плей-офф НХЛ среди российских вратарей.

Победа во второй игре финала Кубка Стэнли-2024 над «Эдмонтоном» (4:1) стала для Бобровского 44-й в карьере. Вратарь опередил по этому показателю Евгения Набокова (43).

Рекорд по числу выигранных матчей в плей-офф НХЛ среди российских голкиперов принадлежит вратарю «Тампы» Андрею Василевскому (66).