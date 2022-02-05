Капризов переоделся в свитер Овечкина перед конкурсом на Матче звезд НХЛ

В Лас-Вегасе в ночь на 5 февраля стартовал Матч звезд НХЛ.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов перед одним из конкурсов переоделся в свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который из-за попадания в ковид-протокол пропустит Матч звезд.

В Матче звезд НХЛ, помимо Капризова, примут участие российские игроки Андрей Василевский («Тампа») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

Матчи между Атлантическим и Столичным дивизионами, а также Центральным и Тихоокеанским, пройдут 5 февраля и начнутся в 23:00 мск.