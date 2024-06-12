Уехавший из России футболист Норманн отдохнул на яхте с Люсей Чеботиной
Экс-футболист «Ростова» и «Динамо» Матиас Норманн был замечен на вечеринке с российской певицей Люсей Чеботиной.
Как обратил внимание Telegram-канал «Закулисье спорта», они подписались друг на друга в соцсетях, лайкают посты и оставляют комментарии. Люся недавно рассталась с певцом ЮрКиссом, а Норманн отписался от бывшей девушки Иден Файнс, скрыв при этом все фотографии.
Российская певица недавно опубликовала в историях фотографию, на которой прослеживается лицо Норманна.
Также отмечается, что некоторые комментарии Матиаса даже лайкает мама певицы.
20 августа 2023 года «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». В сезоне-2022/23 норвежский футболист выступал за «Динамо».
Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с 27-летним игроком, поэтому «Динамо» обратилось в CAS, чтобы получить компенсацию по Норманну, который самовольно покинул Россию летом 2023 года. Сам футболист тогда объяснил свой поступок боязнью за жизнь после атаки дронов на «Москва-Сити».