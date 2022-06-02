Зибанежад повторил достижение Ковалева в «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ 28-летней давности

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад набрал 2 (1+1) очка в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы» (6:2).

Таким образом, 29-летний швед повторил достижение бывшего нападающего «Нью-Йорка» Алексея Ковалева.

Зибанежад продлил серию с набранными очками до шести встреч и вышел на второе место по голам в большинстве в истории «синерубашечников» в одном плей-офф НХЛ. На счету нападающего стало пять таких бросков, и по этому показателю он повторил результат Ковалева 28-летней давности.

Рекорд принадлежит бывшему нападающему «Рейнджерс» Адаму Грэйвзу, который в 1996 году шесть раз отличился в этом компоненте.

Второй матч в серии между «Рейнджерс» и «Тампой» состоится 4 июня. Встреча также пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.