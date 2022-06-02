Василевский пропустил 6 шайб в матче плей-офф НХЛ и повторил свой антирекорд

«Рейнджерс» одержали победу над «Тампой» в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 34 в прошедшей игре.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 27-летний россиянин пропустил 6 шайб в матче плей-офф и повторил свой антирекорд.

Ранее он пропустил 6 шайб в 2021 году в первом раунде во встрече с «Флоридой» (5:6 ОТ) и в 2018 году в финале конференции в игре против «Вашингтона» (2:6).