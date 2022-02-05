Матч звезд НХЛ-2022: Капризов в свитере Овечкина, Василевский — лидер по сейвам. Все результаты мастер-шоу
В Лас-Вегасе в ночь на 5 февраля завершилось мастер-шоу Матча звезд НХЛ.
В шоу приняли участие российские игроки Андрей Василевский («Тампа»), Евгений Кузнецов («Вашингтон») и Кирилл Капризов («Миннесота»). Победитель каждого конкурса получит по 30 тысяч долларов.
Василевский вместе с вратарем «Торонто» Джеком Кэмпбеллом стал победителем в серии сейвов, Кузнецов занял последнее место в конкурсе «Самый быстрый хоккеист», а Капризов переоделся в свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который пропустил Матч звезд из-за ковид-протокола.
Защитник «Далласа» Джо Павелски выиграл в «хоккейный блэкджек», победив в финале форварда «Тампы» Стивена Стэмкоса.
«Самый быстрый хоккеист»:
1. Джордан Кайру («Сент-Луис») — 13,550 секунды
2. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 13,585
3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 13,664
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 13,690
5. Кейл Макар («Колорадо») — 13,834
6. Кайл Коннор («Виннипег») — 13,851
7. Дилан Ларкин («Детройт») — 14,116
8. Евгений Кузнецов («Вашингтон») — 14,559
Серия вратарских сейвов:
1. Атлантический дивизион: Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский, («Тампа») — 9 сейвов
2. Тихоокеанский дивизион: Тэтчер Демко («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм») — 3
2. Центральный дивизион: Кэм Тальбо («Миннесота»), Юусе Сарос («Нэшвилл») — 3
4. Столичный дивизион: Фредрик Андерсон («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург») — 2
NHL Fountain Face-Off (участникам необходимо поразить 5 целей за наименьшее время):
Финальный раунд:
1. Зак Веренски («Коламбус») — 25,634 секунды
2. Роман Йоси («Нэшвилл») — 47,454
Первый раунд:
1. Роман Йоси («Нэшвилл») — 11,855
2. Зак Веренски («Коламбус») — 15,16
3. Джоселин Ламуре-Дэвисон — 16,253
4. Ник Сузуки («Монреаль») — 22,155
5. Клод Жиру («Филадельфия») — 22,688
6. Марк Стоун («Вегас») — 24,696
7. Джордан Эберле («Сиэтл») — 27,934
8. Джонатан Юбердо («Флорида») — 39,9
Самый мощный бросок:
1. Виктор Хедман («Тампа») — 103,2 миль в час
2. Адам Пелеч («Айлендерс») — 102,2
3. Том Уилсон («Вашингтон») — 101,1
4. Тимо Мейер («Сан-Хосе») — 100,1
Точность бросков:
1. Себастьян Ахо («Каролина») — 10,937
2. Джейк Генцел («Питтсбург») — 12,017
3. Трой Терри («Анахайм») — 13,491
4. Расмус Далин («Баффало») — 17,205
5. Джонни Гудро («Калгари») — 17,811
6. Клейтон Келлер («Аризона») — 18,997
7. Патрис Бержерон («Бостон») — 20,947
8. Джонатан Маршессо («Вегас») — 27,782
9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 36,543
Матчи между Атлантическим и Столичным дивизионами, а также Центральным и Тихоокеанским, пройдут 5 февраля и начнутся в 23:00 мск.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|46
|27
|19
|62
|4
|Вашингтон
|47
|25
|22
|59
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
|Айлендерс
|39
|16
|23
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|45
|15
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|42
|29
|13
|61
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|47
|20
|27
|46
|6
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|7
|Оттава
|40
|14
|26
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|46
|28
|18
|60
|3
|Миннесота
|41
|28
|13
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|46
|16
|30
|39
|8
|Аризона
|45
|11
|34
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|42
|23
|19
|52
|5
|Эдмонтон
|42
|23
|19
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|46
|15
|31
|34
|8.02
|03:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|- : -
|8.02
|03:30
|
Торонто – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|63
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|60
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|32
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09