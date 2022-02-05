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Сегодня, 07:00

Матч звезд НХЛ-2022: Капризов в свитере Овечкина, Василевский — лидер по сейвам. Все результаты мастер-шоу

Матч звезд НХЛ-2022: результаты мастер-шоу в Лас-Вегасе
Сергей Разин
корреспондент
Андрей Василевский и Джек Кэмпбелл.
Фото nhl.com

В Лас-Вегасе в ночь на 5 февраля завершилось мастер-шоу Матча звезд НХЛ.

В шоу приняли участие российские игроки Андрей Василевский («Тампа»), Евгений Кузнецов («Вашингтон») и Кирилл Капризов («Миннесота»). Победитель каждого конкурса получит по 30 тысяч долларов.

Василевский вместе с вратарем «Торонто» Джеком Кэмпбеллом стал победителем в серии сейвов, Кузнецов занял последнее место в конкурсе «Самый быстрый хоккеист», а Капризов переоделся в свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который пропустил Матч звезд из-за ковид-протокола.

Защитник «Далласа» Джо Павелски выиграл в «хоккейный блэкджек», победив в финале форварда «Тампы» Стивена Стэмкоса.

«Самый быстрый хоккеист»:

1. Джордан Кайру («Сент-Луис») — 13,550 секунды

2. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 13,585

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 13,664

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 13,690

5. Кейл Макар («Колорадо») — 13,834

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 13,851

7. Дилан Ларкин («Детройт») — 14,116

8. Евгений Кузнецов («Вашингтон») — 14,559

Серия вратарских сейвов:

1. Атлантический дивизион: Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский, («Тампа») — 9 сейвов

2. Тихоокеанский дивизион: Тэтчер Демко («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм») — 3

2. Центральный дивизион: Кэм Тальбо («Миннесота»), Юусе Сарос («Нэшвилл») — 3

4. Столичный дивизион: Фредрик Андерсон («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург») — 2

NHL Fountain Face-Off (участникам необходимо поразить 5 целей за наименьшее время):

Финальный раунд:

1. Зак Веренски («Коламбус») — 25,634 секунды

2. Роман Йоси («Нэшвилл») — 47,454

Первый раунд:

1. Роман Йоси («Нэшвилл») — 11,855

2. Зак Веренски («Коламбус») — 15,16

3. Джоселин Ламуре-Дэвисон — 16,253

4. Ник Сузуки («Монреаль») — 22,155

5. Клод Жиру («Филадельфия») — 22,688

6. Марк Стоун («Вегас») — 24,696

7. Джордан Эберле («Сиэтл») — 27,934

8. Джонатан Юбердо («Флорида») — 39,9

Самый мощный бросок:

1. Виктор Хедман («Тампа») — 103,2 миль в час

2. Адам Пелеч («Айлендерс») — 102,2

3. Том Уилсон («Вашингтон») — 101,1

4. Тимо Мейер («Сан-Хосе») — 100,1

Точность бросков:

1. Себастьян Ахо («Каролина») — 10,937

2. Джейк Генцел («Питтсбург») — 12,017

3. Трой Терри («Анахайм») — 13,491

4. Расмус Далин («Баффало») — 17,205

5. Джонни Гудро («Калгари») — 17,811

6. Клейтон Келлер («Аризона») — 18,997

7. Патрис Бержерон («Бостон») — 20,947

8. Джонатан Маршессо («Вегас») — 27,782

9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 36,543

Матчи между Атлантическим и Столичным дивизионами, а также Центральным и Тихоокеанским, пройдут 5 февраля и начнутся в 23:00 мск.

Андрей Василевский (хоккей)
Евгений Кузнецов (хоккей)
Кирилл Капризов
НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
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8.02 03:00
Оттава – Нью-Джерси
 - : -
8.02 03:30
Торонто – Каролина
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
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