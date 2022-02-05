В Лас-Вегасе в ночь на 5 февраля завершилось мастер-шоу Матча звезд НХЛ.

В шоу приняли участие российские игроки Андрей Василевский («Тампа»), Евгений Кузнецов («Вашингтон») и Кирилл Капризов («Миннесота»). Победитель каждого конкурса получит по 30 тысяч долларов.

Василевский вместе с вратарем «Торонто» Джеком Кэмпбеллом стал победителем в серии сейвов, Кузнецов занял последнее место в конкурсе «Самый быстрый хоккеист», а Капризов переоделся в свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который пропустил Матч звезд из-за ковид-протокола.

Защитник «Далласа» Джо Павелски выиграл в «хоккейный блэкджек», победив в финале форварда «Тампы» Стивена Стэмкоса.

«Самый быстрый хоккеист»:

1. Джордан Кайру («Сент-Луис») — 13,550 секунды

2. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 13,585

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 13,664

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 13,690

5. Кейл Макар («Колорадо») — 13,834

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 13,851

7. Дилан Ларкин («Детройт») — 14,116

8. Евгений Кузнецов («Вашингтон») — 14,559

Серия вратарских сейвов:

1. Атлантический дивизион: Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский, («Тампа») — 9 сейвов

2. Тихоокеанский дивизион: Тэтчер Демко («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм») — 3

2. Центральный дивизион: Кэм Тальбо («Миннесота»), Юусе Сарос («Нэшвилл») — 3

4. Столичный дивизион: Фредрик Андерсон («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург») — 2

NHL Fountain Face-Off (участникам необходимо поразить 5 целей за наименьшее время):

Финальный раунд:

1. Зак Веренски («Коламбус») — 25,634 секунды

2. Роман Йоси («Нэшвилл») — 47,454

Первый раунд:

1. Роман Йоси («Нэшвилл») — 11,855

2. Зак Веренски («Коламбус») — 15,16

3. Джоселин Ламуре-Дэвисон — 16,253

4. Ник Сузуки («Монреаль») — 22,155

5. Клод Жиру («Филадельфия») — 22,688

6. Марк Стоун («Вегас») — 24,696

7. Джордан Эберле («Сиэтл») — 27,934

8. Джонатан Юбердо («Флорида») — 39,9

Самый мощный бросок:

1. Виктор Хедман («Тампа») — 103,2 миль в час

2. Адам Пелеч («Айлендерс») — 102,2

3. Том Уилсон («Вашингтон») — 101,1

4. Тимо Мейер («Сан-Хосе») — 100,1

Точность бросков:

1. Себастьян Ахо («Каролина») — 10,937

2. Джейк Генцел («Питтсбург») — 12,017

3. Трой Терри («Анахайм») — 13,491

4. Расмус Далин («Баффало») — 17,205

5. Джонни Гудро («Калгари») — 17,811

6. Клейтон Келлер («Аризона») — 18,997

7. Патрис Бержерон («Бостон») — 20,947

8. Джонатан Маршессо («Вегас») — 27,782

9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 36,543

Матчи между Атлантическим и Столичным дивизионами, а также Центральным и Тихоокеанским, пройдут 5 февраля и начнутся в 23:00 мск.