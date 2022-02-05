Комиссар НХЛ: «Не знаю, как бы нам удалось целиком провести сезон, если бы мы поехали на Олимпиаду»

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о том, что игроки лиги не поехали на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Не знаю, как бы нам удалось целиком провести сезон-2021/22, если бы мы поехали на Олимпиаду. Мы надеемся, что ситуация в мире и Италии значительно улучшится через четыре года, потому что мы знаем, что хоккеисты хотят поехать туда, и мы должны с уважением относиться к их желаниям. Это очень важно», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Изначально НХЛ планировала отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекине, однако из-за сложной ситуации с коронавирусом было принято решение отказаться от этой идеи. Последний раз игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде-2014 в Сочи.