Mash: отец Капризова договаривался с уфимским военкоматом, чтобы хоккеиста не забрали в армию
Отец нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова договаривался с уфимским военкоматом, чтобы игрока не забрали в армию, сообщает Mash.
По данным источника, это происходило в октябре 2018 года, когда у форварда истек контракт с «Салаватом Юлаевым». Отец хоккеиста, Олег Капризов связался с бизнесменом Фаритом Самигуллиным, который помогал другим спортсменам избежать призыва.
Утверждается, что Самигуллин помог организовать встречу Кирилла Капризова с заместителем военного комиссара по Калининскому и Орджоникидзевскому районам Уфы Константином Воропаевым. При этом Самигуллин не стал брать денег с Капризовых, хотя, как сообщается, обычно требовал 40 тысяч рублей за услуги посредника.
В начале июля появилась информация о том, что Кирилл Капризов подозревается в покупке военного билета. Отец хоккеиста опроверг эту информацию в комментарии «СЭ».
Капризов выступал за «Салават Юлаев» с 2016 по 2017 год. После этого он провел 3 года в ЦСКА, а затем перешел в клуб НХЛ «Миннесота», за который дебютировал в январе 2021 года. Форвард является олимпийским чемпионом в составе сборной России и обладателем приза лучшему новичку сезона-2020/21 в НХЛ «Колдер Трофи».
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