Капитан «Колорадо» Ландескуг привез Кубок Стэнли в Швецию

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг привез Кубок Стэнли в Стокгольм.

29-летний швед посетил с трофеем начальную школу, в которой учился, а также ледовую арену, в которой начинал свою карьеру.

Oh Captain, My Captain!



Landeskog is taking Lord Stanley all around his hometown, beginning with the elementary school he attended.#GoAvsGo pic.twitter.com/Jxl9aI4Fv7 — Colorado Avalanche (@Avalanche) July 26, 2022

Ранее вратарь «Эвеланш» Павел Францоуз привез Кубок Стэнли в Чехию.

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии. Для «Эвеланш» это третий Кубок Стэнли — ранее команда побеждала в 1996 и 2001 годах.