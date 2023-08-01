Федотов провел первую тренировку в составе ЦСКА перед началом нового сезона КХЛ

Игроки ЦСКА вместе с голкипером Иваном Федотовым провели первую тренировку после выхода из отпуска, информирует пресс-служба команды.

«С возвращением, Иван Федотов», — говорится в сообщении.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

Ранее стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.