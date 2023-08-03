Вратарь ЦСКА Федотов — о контракте: «Это не моя забота и прерогатива»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов прокомментировал текущую ситуацию со своим контрактом.

«Сейчас у меня оптимальное состояние. Работа идет, все знают, что надо делать. Все идет по плану. Как удается абстрагироваться от шумихи вокруг моего контракта? Да просто прихожу на арену и занимаюсь своими делами. Больше провожу времени здесь. Лишнюю информацию, которая могла бы меня отвлекать, я не читаю. Это все не моя забота и прерогатива. Моя задача — быть в порядке и контролировать свою рутину. С клубом и агентом я эту тему не обсуждаю. Каждый занимается своим делом», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

Этим летом 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.