Вратарь ЦСКА Федотов об армии: «В спорте руки развязаны немного больше»
Вратарь ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос, где дисциплина лучше — в армии или в команде под руководством тренера Сергея Федорова.
«Ну, у Сергея Викторовича хорошая дисциплина, в армии тоже хорошая дисциплина, и сравнивать их... Она выстроена так. Если вы с пониманием относитесь, с ответственностью к своим обязанностям, у вас все нормально, вас не трогают. Вы вольны это делать в рамках того, что вам позволено. Так и в ЦСКА. В спорте немножко больше развязаны руки, потому что ты более свободный человек, но в целом это построено на профессионализме, на отношении, на доверии. Если выполняешь четко свои обязанности, знаешь свой определенный фронт работ — никаких проблем не будет. Если пуля в башке, то, конечно, тогда возникают вопросы», — цитирует вратаря KP.RU.
В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.
Ранее стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.
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ЦСКА – Ак Барс
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