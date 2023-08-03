В ЦСКА исключили возможность отъезда Федотова в «Филадельфию» в этом году

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что голкипер Иван Федотов не уедет в НХЛ перед началом нового сезона КХЛ.

«Есть ли вероятность, что Иван Федотов уедет в НХЛ? Нет, это исключено, наши юристы работают. Настанет момент, когда Международная федерация хоккея (IIHF) поймет, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы», — цитирует Есмантовича ТАСС.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

Ранее стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.