Отец Капризова отреагировал на информацию о подозрении хоккеиста в покупке военного билета

Отец нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова Олег Капризов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что его сын подозревается в покупке военного билета в 2017 году.

«У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик», — сказал отец Капризова «СЭ».

Ранее по подозрению в уклонении от службы в армии был задержан вратарь ЦСКА Иван Федотов. Сообщалось, что 25-летний российский хоккеист будет служить в Северодвинске (Архангельская область).

В минувшем сезоне 25-летний Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 8 (7+1) очков.