Источник: Капризов находится в розыске за покупку военного билета

Российский хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов разыскивается по делу о покупке военного билета, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 26 июня Капризов прилетел в Россию. В публикации отмечается, что военный билет он мог приобрести во время выступлений за «Салават Юлаев».

Ранее по подозрению в уклонении от службы в армии был задержан вратарь ЦСКА Иван Федотов.