The Athletic назвал главных претендентов на Кубок Стэнли в следующем сезоне
The Athletic поделилось прогнозами на сезон-2022/23 в НХЛ.
Авторы хоккейного отдела издания оценили шансы команд на победу в Кубке Стэнли. Главными претендентами на титул считаются «Колорадо» (38,6 процента шансов на чемпионство) и «Каролина» (31,8 процента).
Шансы других клубов оцениваются гораздо ниже. Третье место в списке The Athletic занимает «Флорида» (6,8 процента), четвертую строчку разделили «Эдмонтон», «Рейнджерс», «Сент-Луис» и «Тампа» (все четыре — по 4,5 процента). Следующими в рейтинге идут «Питтсбург» и «Торонто» (оба — по 2,3 процента).
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо». В минувшем сезоне «Эвеланш» победили «Тампу» в финальной серии со счетом 4-2. До этого «Лайтнинг» выигрывали титул два раза подряд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
|7.10
|21:00
|
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