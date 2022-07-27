The Athletic назвал главных претендентов на Кубок Стэнли в следующем сезоне

The Athletic поделилось прогнозами на сезон-2022/23 в НХЛ.

Авторы хоккейного отдела издания оценили шансы команд на победу в Кубке Стэнли. Главными претендентами на титул считаются «Колорадо» (38,6 процента шансов на чемпионство) и «Каролина» (31,8 процента).

Шансы других клубов оцениваются гораздо ниже. Третье место в списке The Athletic занимает «Флорида» (6,8 процента), четвертую строчку разделили «Эдмонтон», «Рейнджерс», «Сент-Луис» и «Тампа» (все четыре — по 4,5 процента). Следующими в рейтинге идут «Питтсбург» и «Торонто» (оба — по 2,3 процента).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо». В минувшем сезоне «Эвеланш» победили «Тампу» в финальной серии со счетом 4-2. До этого «Лайтнинг» выигрывали титул два раза подряд.