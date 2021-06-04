Маршан сравнялся с Эспозито по набранным очкам за «Бостон» в плей-офф НХЛ
06:19
«Бостон» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Айлендерс» со счетом 2:1.
Форвард «Брюинз» Брэд Маршан во встрече отметился заброшенной шайбой. 33-летний канадец набрал 102 (42+60) очка в плей-офф и вышел на четвертое место по этому показателю среди игроков команды за всю историю, сравнявшись с Филом Эспозито (46+56). Для этого Маршану потребовалось провести 129 матчей.
В текущем плей-офф Маршан провел 8 матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков.
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