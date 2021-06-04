Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Маршан сравнялся с Эспозито по набранным очкам за «Бостон» в плей-офф НХЛ

06:19
Теги:

«Бостон» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Айлендерс» со счетом 2:1.

Форвард «Брюинз» Брэд Маршан во встрече отметился заброшенной шайбой. 33-летний канадец набрал 102 (42+60) очка в плей-офф и вышел на четвертое место по этому показателю среди игроков команды за всю историю, сравнявшись с Филом Эспозито (46+56). Для этого Маршану потребовалось провести 129 матчей.

В текущем плей-офф Маршан провел 8 матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков.

Читайте также

«Не могу сказать, что мы обосрались». Что говорят после вылета России с чемпионата мира
Четыре нокдауна за 15 секунд! Сокрушительное поражение Колобка в кулачном бою
Чемпионат мира по хоккею-2021: результаты матчей 1/4 финала, Россия — Канада и другие игры
Боец Макарова: «Могла бы сняться в купальнике, но без эротики»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей