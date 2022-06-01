Макдэвид повторил достижение Гретцки по голевым передачам в одном плей-офф

В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» — «Эдмонтон» завершился второй период. Счет на табло — 7:4.

В составе «Ойлерз» нападающий Конор Макдэвид отметился голом и голевой передачей. Для него этот ассист стал 20-м в текущем плей-офф НХЛ.

Макдэвид стал третьем игроком в истории НХЛ, которому удалось сделать 20 результативных передач за 13 или меньшее количество матчей в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее это делали только Уэйн Гретцки (в 1983, 1985 и 1987 годах) и Рик Миддлтон (1983 год).