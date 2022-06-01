«Колорадо» переиграл «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

«Колорадо» выиграл у «Эдмонтона» (8:6) в первом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду 20 минут и отметился четырьмя бросками по воротам соперника.

Второй матч в серии состоится 3 июня. Игра начнется в 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

«Колорадо» — «Эдмонтон» — 8:6 (3:2, 4:2, 1:2)

Голы: Кейн — 13 (Нюджент-Хопкинс, Ямамото), 5:04 — 0:1. Комфер — 3 (Ньюхук, Бураковски), 5:40 — 1:1. Маккиннон — 9 (Тэйвз, Макар), 15:10 — 2:1. Хаймэн — 9 (Кулак, Макдэвид), 19:37 — 2:2. Макар — 4, 19:46 — 3:2. Кадри — 6 (бол., Ландескуг, Рантанен), 20:32 — 4:2. Маклеод — 2 (Фогеле, Нерс), 22:59 — 4:3. Рантанен — 2 (Маккиннон, Лехконен), 24:38 — 5:3. Комфер — 4 (Макар, Тэйвз), 26:20 — 6:3. Кольяно — 2 (О`Коннор), 36:20 — 7:3. Макдэвид — 8 (Драйзайтль, Кейн), 36:51 — 7:4. Райан — 1 (Кассиан, Бушар), 43:28 — 7:5. Нюджент-Хопкинс — 5 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 52:36 — 7:6. Ландескуг — 7 (п.в.), 59:38 — 8:6.

Вратари: Кемпер (Францоуз, 27:19) — Смит (Коскинен, 26:20, 58:05 — 59:38).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 47 (16+15+16) — 37 (8+19+10).

Наши: Ничушкин (20.11/4/+1) — -.

1 июня. Денвер. Ball Arena. 18044 зрителя

Счет в серии: 1-0.