«Вашингтон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча
«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Рейнджерс» — 2:4. Счет в серии 0-4.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Кэпиталз» отличились Мартин Фехервари и Хендрикс Лапьер, Александр Алексеев оформил результативный пас, у Александра Овечкина ни одного броска в створ. В составе гостей 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин, по шайбе забросили Каапо Какко, Винсент Трочек и Джек Рославик, забивший в пустые ворота. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 23.
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4 и закончил выступление в плей-офф. Команда из Нью-Йорка во втором раунде встретится с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс» (3-1).
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 1
|
Даллас - Вегас
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 3
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
|3 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|29.04
|00:05
|
Нэшвилл – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|29.04
|03:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|2 : 4
|29.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -