Генеральный менеджер «Монреаля» рассказал о ситуации с Кэри Прайсом

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз заявил, что пока не может дать ответ на вопрос, продолжит ли карьеру голкипер Кэри Прайс.

«13 июля открывается рынок свободных агентов. Надеюсь, к этому времени ситуация прояснится», — цитирует генменеджера Sportsnet.

Напомним, что контракт Прайса с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан еще на четыре сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате голкипер провел только 5 матчей, в которых одержал 1 победу, пропуская в среднем 3,63 шайбы и отражая 87,8 процента бросков. После завершения сезона он заявил, что испытывает проблемы с прооперированным коленом.

Ранее стало известно, что 34-летний Прайс прошел курс лечения от наркозависимости.