Макдэвид показал пятый результат результативности в истории в НХЛ в плей-офф

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил гол в матче финала плей-офф Запада с «Колорадо» (2:4).

Канадец набрал 30-е (9+21) очко в текущем плей-офф. Он стал 6-м в истории «Ойлерз» игроком, достигшим этого рубежа в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее это удалось Уэйну Гретцки (5 раз), Марку Мессье (2 раза), Яри Курри (2 раза), Полу Коффи и Крэйгу Симпсону.

Макдэвиду понадобилось 15 матчей, чтобы набрать 30 очков. По показателю скорострельности он занял пятое место в истории лиги. Быстрее 30 очков набирали только Уэйн Гретцки (трижды: 11 матчей, 1983 год; 12 матчей, 1992 год; 14 матчей 1988 год), Марио Лемье (13, 1992) и Марк Мессье (14, 1988, делит четвертое место с одним из результатов Гретцки).