Вратарь «Колорадо» Францоуз выиграл 5-й матч подряд в этом плей-офф

«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:2 в третьем матче полуфинала плей-офф НХЛ. Вратарь «Эвеланш» Павел Францоуз выиграл 5-й матч подряд в этом плей-офф.

Рекорд клуба по продолжительности серии побед в плей-офф (с учетом достижений «Квебека») делят Марио Джосселин (6 побед подряд в 1987 году) и Филипп Грубауэр (6 побед подряд в 2021 году).

Отметим, что Патрик Руа трижды выдавал серии из 5 побед.

Другой вратарь «Колорадо» — Дарси Кемпер — в этом плей-офф выиграл в общей сложности шесть матчей. Дуэт Кемпера и Францоуза стал шестой парой вратарей в истории лиги, которые выиграли минимум по пять матчей в одной плей-офф