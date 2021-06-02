Купер оценил игру Василевского во втором матче серии с «Каролиной»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:1).

«Он вратарь мирового класса. Для нашей команды настоящая роскошь иметь такого игрока на важнейшей позиции. Когда он на кураже, нет никого лучше Васи.

Я бы выделил действия ребят в защите тоже. Они очень здорово работали в зоне перед воротами. Сложно вспомнить момент, когда Василевский не видел момент броска. Ребята действовали очень плотно: после первого паса в нашей зоне атака «Каролины» часто умирала. Впрочем, то же самое можно сказать и о защитных действиях соперника. Вроде бы игра идет быстрая, но я уже несколько раз слышал, что ее назвали «скучной». Потому что у игроков атаки нет никакого пространства. И соответственно, получается мало голов", — цитирует Купера русскоязычный сайт НХЛ.

Василевский отразил 28 из 29 бросков «Каролины» и стал первой звездой матча.

«Тампа» ведет в серии против «Каролины» со счетом 2-0. Третий матч состоится 4 июня.